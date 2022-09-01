Самый большой и самый дорогой: Mazda CX-90 сфотографировали на дороге

Компания Mazda вывела на тесты новый полноразмерный кроссовер CX-90, который станет флагманом марки и заменит в модельном ряду CX-9. Он будет не только самым крупным в линейке, но и самым дорогим, а основным рынком для модели станут США. Известно, что в основу новинки ляжет новая заднеприводная платформа с продольным расположением мотора, знакомая по вседорожнику CX-60. От последнего CX-90 унаследует и элементы оформления экстерьера.

Фото: © Fast Line Car © Fast Line Car

CX-90 позиционируется как прямой наследник CX-9 на рынке США. На шпионских снимках, опубликованных Fast Line Car, кроссовер запечатлен в плотном камуфляже, но можно рассмотреть задние фонари в стиле соплатформенного CX-60. Drive отмечает, что фотографии сделаны в одном из районов Лос-Анджелеса и обращает внимание на большой задний свес – это подтверждение появившейся ранее информации о том, что у модели будет три ряда сидений.

Fast Line Car

У Mazda большие планы по запуску новых моделей. Так, Европе обещаны CX-60 и CX-80, а в США появятся кроссоверы CX-70 и CX-90, а также компактный CX-50. Заявлен и гибридный Mazda MX-30 с роторным двигателем, который является частью силовой установки и служит генератором для подзарядки батареи.