Таиланд отказался выдавать россиянам безвиз на 45 дней

Власти Таиланда объявили, что срок безвизового режима для иностранных туристов будет увеличен с 30 до 45 дней. Однако новое положение дел не касается туристов из России. Об этом сообщает «Турдом».

Власти Таиланда надеются, что обновление безвизового режима оживит туристическую отрасль королевства. Согласно законодательству страны, существует два вида безвизового соглашения: Tourist Visa Exemption Scheme и Bilateral Agreement. Новые правила затронут только те страны, с которыми заключен первый тип договора. Россия в этот список не входит, а значит, что российские туристы смогут посещать Таиланд не более чем на 30 дней.

Будет ли действие нового постановления дорабатываться и расширяться, власти Таиланда пока не уточняют.