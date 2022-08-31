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35 минут назад

Таиланд отказался выдавать россиянам безвиз на 45 дней

Елена Прошина

Власти Таиланда объявили, что срок безвизового режима для иностранных туристов будет увеличен с 30 до 45 дней. Однако новое положение дел не касается туристов из России. Об этом сообщает «Турдом».

Таиланд отказался выдавать россиянам безвиз на 45 дней
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Власти Таиланда надеются, что обновление безвизового режима оживит туристическую отрасль королевства. Согласно законодательству страны, существует два вида безвизового соглашения: Tourist Visa Exemption Scheme и Bilateral Agreement. Новые правила затронут только те страны, с которыми заключен первый тип договора. Россия в этот список не входит, а значит, что российские туристы смогут посещать Таиланд не более чем на 30 дней.

Будет ли действие нового постановления дорабатываться и расширяться, власти Таиланда пока не уточняют.

Ранее стало известно, что в ЕС не согласовали запрет на визы для россиян.

Автоновости,ЕС,
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