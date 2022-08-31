Ariel показала 1200-сильный гиперкар с газотурбинным двигателем

Компания Ariel показала прототип электрического гиперкара и частично раскрыла его характеристики. Самый мощный вариант двухдверки Hipercar получит четыре электромотора комбинированной отдачей 1200 сил и сможет разгонять до 60 миль в час за две секунды. Опционально для модели предложат газотурбинный «удлинитель хода», который не приводит колеса, а может лишь подзаряжать тяговую батарею. Цена гиперкара, по предварительной информации, будет «меньше» миллиона фунтов стерлингов, или 70,2 миллиона рублей.

Фото: Ariel Ariel

В основе похожего на бэтмобиль Ariel Hipercar лежит алюминиевый монокок с подвесками на двойных поперечных рычагах и стабилизаторами на каждой оси. Сейчас его прикрывают распечатанные на 3D-принтере панели, поэтому весит прототип довольно много — 1760 килограммов. К запуску в серию компания обещает исправиться. Hipercar получит карбоновый кузов и колеса, что снизит массу до полутора тонн.

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Но дизайн в целом не изменится. Менее чем за миллион фунтов стерлингов покупатели получат ощетинившийся крыльями и плавниками-стабилизаторами электрокар, причем каждый аэродинамический элемент здесь имеет свою функцию. Впрочем, и силовая установка у Hipercar не совсем обычная. Она разработана силами Ariel, Delta и Equipmake и состоит из нескольких электромоторов с индивидуальными планетарными редукторами и 800-вольтовой батареи со сложной многоконтурной системой охлаждения.

Вишенка на торте — опциональный 48-сильный газотурбинный «удлинитель хода», который выдает 35 киловатт и питает тяговую батарею. Сколько лишних километров он даст, неизвестно. Без него Hipercar проедет не больше 240. При этом для двухмоторного Hipercar заявлена мощность 598 лошадиных сил и 898 Нм крутящего момента, для четырехмоторного — 1196 сил и 1820 Нм. Такая двухдверка в теории сможет ускоряться до 60 миль в час (97 км/ч) за 2,09 секунды и разменивать 100 миль в час (161 км/ч) через 4,42.