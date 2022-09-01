Для определения цены ремонта по ОСАГО с 11 сентября начнут учитывать стоимость аналогов запчастей, сообщил Банк России. Решение будет применяться ко всем маркам машин вне зависимости от того, где они были произведены. Объясняется это стремлением обеспечить равные условия для всех. Средняя цена полиса ОСАГО поднялась в 2022 году именно из-за подорожания запчастей.

Сейчас, если оригинальная запчасть отсутствует на рынке, это может приводить к трудностям при урегулировании убытков по ОСАГО.

«Новый подход позволит рассчитывать выплату с учётом стоимости аналогов, при этом отсечь заведомо некачественные запчасти», — отметили в ЦБ.

В Российском союзе автостраховщиков считают, что принятая мера позволит сдержать рост стоимости полисов.

Ранее «Секрет» писал, что россиянам стало труднее приобретать ОСАГО и его им начали предлагать в кредит.