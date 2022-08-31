Страховщики назвали электромобили опаснее и дороже машин с ДВС

Эксперты французской компании AXA, которая специализируется на страховании имущества, провели исследование, в рамках которого проанализировали отличительные черты аварий с электрокарами. В основу исследования легли результаты краш-тестов популярных автомобилей на батарейках, а также собственный опыт компании. В итоге выяснилось, что автомобили с классическим ДВС менее опасны для пассажиров при столкновении. Кроме того, они существенно дешевле обходятся страховой.

Фото: AXA AXA

Главная проблема кроется в том, что у большинства электрокаров аккумулятор расположен в нижней части кузова, поэтому любые механические повреждения днища или даже порогов при столкновении могут привести к очень дорогостоящему ремонту.

А вот касательно риска возгорания эксперты напротив заявили, что он крайне низок как у автомобилей с ДВС, так и у электрокаров — по статистике лишь пять автомобилей из 10 тысяч загораются в результате столкновения. Основная опасность от автомобилей на батарейках кроется в очень высоком крутящем моменте, из-за чего водители резко ускоряются и порой теряют управление при последующем торможении. Именно по этой причине электрокары зачастую становятся виновниками аварий.