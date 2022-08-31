Lada Niva превратят в большой фургон

Завод-ателье из Нижнего Новгорода по выпуску спецавтомобилей «Промышленные технологии» разработал необычную версию российского внедорожника Lada Niva Legend. Автомобиль превратили в полноразмерный фургон, который в первую очередь рассчитан для коммерческого использования. Уже известно имя новинки, а также некоторые характеристики — автомобиль назовут Lada Niva Kub, а увеличения пространства получится добиться за счет надстройки из стеклопластика объемом 4,9 кубических метра.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Как сообщает Quto.ru, в задней части автомобиля появилась усиленная полурама, которая крепится к заводским лонжеронам. По сути, несущий кузов «Нивы» разрезали пополам и переоборудовали одну из половин, также инженеры заменили подвеску: у минивэна она рессорная, а не пружинная, и усилена пневмоподушками.

Также инженерам пришлось форсировать двигатель — из-за ощутимого увеличения массы, стандартных 83 сил не хватало и атмосферной «четверке» повысили пиковую мощность до 110 лошадиных сил.

Цены пока что держат в секрете и не называют даже примерный диапазон — в компании заявили, что сначала изучат спрос со стороны потенциальных покупателей. В первую очередь автомобиль ориентирован на медицинские, коммунальные и прочие спецслужбы.