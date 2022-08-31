Lada Niva превратят в большой фургон

Завод-ателье из Нижнего Новгорода по выпуску спецавтомобилей «Промышленные технологии» разработал необычную версию российского внедорожника Lada Niva Legend. Автомобиль превратили в полноразмерный фургон, который в первую очередь рассчитан для коммерческого использования. Уже известно имя новинки, а также некоторые характеристики — автомобиль назовут Lada Niva Kub, а увеличения пространства получится добиться за счет надстройки из стеклопластика объемом 4,9 кубических метра.
Как сообщает Quto.ru, в задней части автомобиля появилась усиленная полурама, которая крепится к заводским лонжеронам. По сути, несущий кузов «Нивы» разрезали пополам и переоборудовали одну из половин, также инженеры заменили подвеску: у минивэна она рессорная, а не пружинная, и усилена пневмоподушками.
Также инженерам пришлось форсировать двигатель — из-за ощутимого увеличения массы, стандартных 83 сил не хватало и атмосферной «четверке» повысили пиковую мощность до 110 лошадиных сил.
Цены пока что держат в секрете и не называют даже примерный диапазон — в компании заявили, что сначала изучат спрос со стороны потенциальных покупателей. В первую очередь автомобиль ориентирован на медицинские, коммунальные и прочие спецслужбы.
А вот стоимость «антикризисной» Lada Niva Travel раскрыли на прошлой неделе — внедорожник без ABS и с механической кнопкой вызова аварийных спецслужб ЭРА-ГЛОНАСС обойдется покупателям по цене от 996 500 рублей, либо от 797 200 по программе льготного автокредитования, которая действует до 1 декабря текущего 2022 года.