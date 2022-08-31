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1 час назад

Новости автомира: названы возможные первые марки иранских автомобилей в России

Илья Родин

Аналитики «Открытие Авто» рассказали, что иранские автопроизводители Iran Khodro и Saipa планируют поставлять в Россию свои машины. По их мнению, при благоприятном развитии ситуации, иранцы смогут получить до 10% российского рынка.

Названы возможные первые марки иранских автомобилей в России
Фото: Iran Khodro Soren Iran Khodro Soren

Эксперты подчеркнули, что с высокой долей вероятности в РФ будут осуществляться поставки седанов Tara и Shahin. Кроме того, у компаний есть марки Dena (аналог Peugeot 405), Runna (Peugeot 206), Saina и Quik.

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По данным издания, Tara построена на базе Peugeot 301, по размерам она немногим больше Kia Rio и Hyundai Solaris. Машина оснащена 1,6-литровым мотором и автоматической коробкой передач.

Аналитики предположили, что иранские марки смогут занять свою нишу на российском рынке. Но для этого автопроизводителям придется открыть в России собственное производство и заручиться государственной поддержкой.

Ранее автоэксперт предсказал, что при поставках из Ирана стоимость автомобилей будет чрезмерно высокой. Соответственно, они будет неконкурентоспособны.

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