Названы возможные первые марки иранских автомобилей в России

Аналитики «Открытие Авто» рассказали, что иранские автопроизводители Iran Khodro и Saipa планируют поставлять в Россию свои машины. По их мнению, при благоприятном развитии ситуации, иранцы смогут получить до 10% российского рынка.

Фото: Iran Khodro Soren Iran Khodro Soren

Эксперты подчеркнули, что с высокой долей вероятности в РФ будут осуществляться поставки седанов Tara и Shahin. Кроме того, у компаний есть марки Dena (аналог Peugeot 405), Runna (Peugeot 206), Saina и Quik.

По данным издания, Tara построена на базе Peugeot 301, по размерам она немногим больше Kia Rio и Hyundai Solaris. Машина оснащена 1,6-литровым мотором и автоматической коробкой передач.

Аналитики предположили, что иранские марки смогут занять свою нишу на российском рынке. Но для этого автопроизводителям придется открыть в России собственное производство и заручиться государственной поддержкой.