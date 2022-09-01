Новая Honda Civic Type-R стала самой мощной Honda в Америке

Компания Honda раскрыла характеристики «заряженной» версии Honda Civic. Модификация Type-R получила турбомотор мощностью 315 лошадиных сил, выдающий 420 Нм крутящего момента. По сравнению с прошлым поколением мощность автомобиля возросла на 9 л.с. Двигатель автомобиля можно раскрутить до 7 тыс. об/мин. Двигатель агрегатируется с 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Фото: Honda Honda

Для большей устойчивости у автомобиля увеличена колесная база (до 2736 мм) и расширена колея. Дизайн «горячего» Civic отличается от стандартной версии. В частности, Type-R получил оригинальные бамперы и задние двери. Также в конструкции предусмотрен задний спойлер и диффузор в заднем бампере, увеличивающий прижимную силу на высоких скоростях. Эффективность тормозов также повышена по сравнению со стандартной версией: в частности, на Civic Type-R применяются составные тормозные диски.

В интерьере нового поколения Type-R спортивные кресла и два дисплея: диагональ цифровой комбинации приборов составляет 10,2 дюйма, для медиасистемы предусмотрен 9-дюймовый экран с поддержкой смартфонов через CarPlay и Android Auto. Динамические характеристики и цену «горячего хэтчбека» производитель обещает раскрыть ближе к началу продаж, которое запланировано на осень 2022 года. Однако уже сейчас известно, что Honda Civic Type-R станет самой мощной моделью японского автопроизводителя, когда-либо продававшейся в США.