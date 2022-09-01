Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+26° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Новая Honda Civic Type-R стала самой мощной Honda в Америке

Газета.Ruиещё 3

Компания Honda раскрыла характеристики «заряженной» версии Honda Civic. Модификация Type-R получила турбомотор мощностью 315 лошадиных сил, выдающий 420 Нм крутящего момента. По сравнению с прошлым поколением мощность автомобиля возросла на 9 л.с. Двигатель автомобиля можно раскрутить до 7 тыс. об/мин. Двигатель агрегатируется с 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Новая Honda Civic Type-R стала самой мощной Honda в Америке
Фото: HondaHonda

Для большей устойчивости у автомобиля увеличена колесная база (до 2736 мм) и расширена колея. Дизайн «горячего» Civic отличается от стандартной версии. В частности, Type-R получил оригинальные бамперы и задние двери. Также в конструкции предусмотрен задний спойлер и диффузор в заднем бампере, увеличивающий прижимную силу на высоких скоростях. Эффективность тормозов также повышена по сравнению со стандартной версией: в частности, на Civic Type-R применяются составные тормозные диски.

В интерьере нового поколения Type-R спортивные кресла и два дисплея: диагональ цифровой комбинации приборов составляет 10,2 дюйма, для медиасистемы предусмотрен 9-дюймовый экран с поддержкой смартфонов через CarPlay и Android Auto. Динамические характеристики и цену «горячего хэтчбека» производитель обещает раскрыть ближе к началу продаж, которое запланировано на осень 2022 года. Однако уже сейчас известно, что Honda Civic Type-R станет самой мощной моделью японского автопроизводителя, когда-либо продававшейся в США.

Ранее индийская Mahindra анонсировала выпуск нового кроссовера, подробную информацию о новинке раскроют 8 сентября.

Автоновости,Honda Civic,Honda,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители