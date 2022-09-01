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58 минут назад

Новости автомира: юрист Смирнов рассказал об отказах страховщиков продавать ОСАГО водителям-новичкам

Газета.Ruиещё 1

Некоторые страховые компании отказывают в продаже полисов ОСАГО водителям, у которых нет стажа. Об этом в своем Telegram-канале рассказал юрист Сергей Смирнов, который получил жалобы на страховщиков от автомобилистов.

Юрист рассказал об отказах страховщиков продавать ОСАГО водителям-новичкам
Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»Максим Богодвид/РИА «Новости»

«Уже несколько обращений поступило ко мне от жителей Сибири и Дальнего Востока. Там страховые компании не продают полисы ОСАГО водителям, у которых нет стажа. Права получил, машину купил, полис не купил», — рассказывает он.

По словам юриста, продажу полисов водителям-новичкам ограничили программным образом, чтобы свести к минимуму возможность наступления страховых рисков с молодыми водителями — возможно, они чаще попадают в ДТП, предположил эксперт.

«Так, например, в «ВСК» компьютерная программа попросту не позволяет внести в систему данные по водителю без стажа», — отмечает Смирнов.

Эксперт добавил, что один из автовладельцев пожаловался на «ВСК» в Центробанк, который оштрафовал страховщика на 105 тыс. рублей. В компании обжаловали постановление в Арбитражном суде, но суд жалобу не поддержал.

Автоновости,Сергей Смирнов,ВСК,
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