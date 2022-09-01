"АвтоВАЗ" увеличил доплату за цвет модели Lada Niva Travel в два раза

Компания «АвтоВАЗ» увеличила доплату за цвет кузова при покупке внедорожнка Lada Niva Travel. Об этом сообщает портал «Лада.онлайн».

Фото: Lada Lada

Так, покупателям автомобиля придется заплатить за цвет 12 тыс. руб. вместо прежних 6 тыс. руб. Столько стоят все оттенки с эффектом металлик, включая «Амазония» (324), «Техно» (618), «Борнео» (633), «Снежная королева» (690) и «Айсберг» (204). Автомобиль с цветом кузова «Айсберг», как и прежде, можно купить без доплаты.