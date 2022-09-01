"АвтоВАЗ" увеличил доплату за цвет модели Lada Niva Travel в два раза

Компания «АвтоВАЗ» увеличила доплату за цвет кузова при покупке внедорожнка Lada Niva Travel. Об этом сообщает портал «Лада.онлайн».
Так, покупателям автомобиля придется заплатить за цвет 12 тыс. руб. вместо прежних 6 тыс. руб. Столько стоят все оттенки с эффектом металлик, включая «Амазония» (324), «Техно» (618), «Борнео» (633), «Снежная королева» (690) и «Айсберг» (204). Автомобиль с цветом кузова «Айсберг», как и прежде, можно купить без доплаты.
Отмечается, что ранее для Lada Niva Travel предлагалось восемь цветов кузова на выбор. Однако со временем из прайс-истов убрали ярко-красный «Феерия» (115), серо-зеленый «Кварц» (630) и черный металлик «Черное зеркало» (638).