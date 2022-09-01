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2 часа назад

Новости автомира: "АвтоВАЗ" увеличил доплату за цвет модели Lada Niva Travel в два раза

Газета.Ruиещё 3

Компания «АвтоВАЗ» увеличила доплату за цвет кузова при покупке внедорожнка Lada Niva Travel. Об этом сообщает портал «Лада.онлайн».

"АвтоВАЗ" увеличил доплату за цвет модели Lada Niva Travel в два раза
Фото: LadaLada

Так, покупателям автомобиля придется заплатить за цвет 12 тыс. руб. вместо прежних 6 тыс. руб. Столько стоят все оттенки с эффектом металлик, включая «Амазония» (324), «Техно» (618), «Борнео» (633), «Снежная королева» (690) и «Айсберг» (204). Автомобиль с цветом кузова «Айсберг», как и прежде, можно купить без доплаты.

Отмечается, что ранее для Lada Niva Travel предлагалось восемь цветов кузова на выбор. Однако со временем из прайс-истов убрали ярко-красный «Феерия» (115), серо-зеленый «Кварц» (630) и черный металлик «Черное зеркало» (638).

Автоновости,Lada,Автоваз,
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