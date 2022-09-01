Subaru показала оптику нового загадочного кроссовера

Глобальный офис Subaru опубликовал в своем YouTube-канале видеотизер, анонсирующий пока неизвестную новинку. На 15-секундном ролике можно разглядеть ее переднюю оптику со светодиодными росчерками ходовых огней, задний фонарь и колесные диски. Также есть намекающие на внедорожные качества кадры, снятые с высоты птичьего полета на горной и заснеженной дорогах. Возможно, к дебюту готовится новый XV, который в текущем варианте продается с 2017 года.

Фото: © Subaru © Subaru

Сама Subaru пока не раскрывает имя новинки, называя ее просто «новым SUV», а на кадрах помимо ее деталей видна только дата премьеры. Однако некоторая информация от инсайдеров, а также взгляд на модельный ряд марки намекают на новую итерацию XV. Компакт-кросс нынешнего поколения не сходит с конвейера уже пять лет, и именно такого цикла Subaru придерживается для своих моделей.

По некоторым данным, новый XV (Crosstrek в США) могут оснастить новой заряжаемой гибридной силовой установкой. В гамме кроссовера уже есть PHEV-версия, добавленная в 2018 году. Она работает на базе оппозитного двухлитрового мотора мощностью 137 лошадиных сил, дополненного двумя электродвигателями: один выдает 118 сил, второй выполняет роль стартера. В электрическом режиме гибрид способен проехать до 27 километров.

Не исключено появление и чисто «батарейного» варианта. В пользу этого предположения говорят планируемые вложения в электрификацию: в течение нескольких лет Subaru собирается потратить на нее почти два миллиарда долларов. XV-электрокару может достаться двухмоторная установка мощностью 217 лошадиных сил, разработанная для электрокроссовера Solterra.