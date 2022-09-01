Китайский производитель самосвалов решил побороться с Tesla

Китайский концерн Dayun Group, известный своими тяжёлыми грузовиками, заявил о создании нового бренда Yuanhang. Под этой маркой на рынок выйдет линейка люксовых электромобилей. Прототипы первых четырех уже готовы. Это два седана и два полноразмерных кроссовера.

Фото: Carakoom Carakoom

Платформа: Все модели построены на одной платформе и максимально, насколько это возможно, унифицированы между собой. Как сообщается, основой для седанов и кроссоверов послужила архитектура, разработанная совместно Dayun и Bosch. Силовая установка состоит из двух электродвигателей (по одному на каждой оси) совокупной отдачей 680 л.с. и 800 Нм крутящего момента.

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Запас хода от литий-ионной батареи не объявленной емкости достигнет 800 км. Впоследствии автомобили планируют оснастить твердотопливными аккумуляторными блоками, способными обеспечить пробег до 1000 км без подзарядки.

Carakoom

Дизайн: Интересно, что снаружи седаны Y6 и Y7 напоминают Tesla Model, на конкуренцию с которой они нацелены. В частности, сходство просматривается в пропорциях кузовов, оконной линии, форме светотехники и выдвижных ручках.

Carakoom

Но есть и очевидные отличия. Например, у Yuanhang Y7 передняя дверь типа «ножницы», тогда как задняя – на обычных петлях. Седан Yuanhang Y6 выглядит более традиционно. Его изюминкой станет просторный салон с четырьмя капитанскими сиденьями.

Carakoom

Размеры: Габариты седана Y7 – 5260 х 2000 х 1490 мм при колесной базе 3128 мм. Второй седан Yuanhang Y6 с колесной базой 3130 мм достигает 5270 мм в длину, 2000 мм – в ширину и 1500 мм в высоту.

Длина, ширина и высота кроссовера H8 составляют 5230, 2015 и 1760 мм, соответственно. Колёсная база – 3126 мм. Yuanhang H9 практически при той же колесной базе (3125 мм) получился на 10 мм короче – 5220 мм. Ширина и высота те же, что и у H8.

Салон: Для всех новинок заявлены 17,38-дюймовая мультимедийная система, проекционный экран диагональю 70 дюймов и премиальная аудиосистема с 19 динамиками.