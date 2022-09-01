Разработки по ДВС Renault продаст китайской Geely

Компания Renault может продать все свои разработки, касающиеся двигателей внутреннего сгорания, китайскому автохолдингу Geely. Партнёр французов по альянсу - Nissan - пока не готов на такой шаг.
С 2035 года Евросоюз планирует запретить выпуск и продажу автомобилей с ДВС, поэтому после наступления эры электрификации весь опыт Renault, накопленный за десятилетия двигателестроения, фактически перестанет быть нужным. По этой причине, пишет Reuters со ссылкой на источники в компании, французский автопроизводитель планирует реализовать часть своего интеллектуального багажа китайской Geely.
Если сделка состоится, то Geely будет владеть 40% акции подразделения, столько же останется у Renault, оставшиеся 20% будут проданы неназванной нефтяной компании. Однако, уточняет издание, план по продаже всё ещё требует множества уточнений и доработки.
Известно, что в Nissan, получив предложение продать часть доли в подразделении по разработке ДВС, от него отказались. Таким образом, взгляды партнёров по альянсу на будущее автомобильной промышленности не совпадают.
В Renault и Geely не предоставили комментарии по возможной сделке.
В настоящее время Geely владеет компаниями Volvo и Lotus, долей в Mercedes. В мае стало известно, что китайцы выкупили 34% акций южнокорейского совместного предприятия Renault-Samsung, и в 2024 году должна появиться совершенно новая линейка автомобилей, которые будут продаваться не только в Корее, но и на других мировых рынках.