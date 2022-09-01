Разработки по ДВС Renault продаст китайской Geely

Компания Renault может продать все свои разработки, касающиеся двигателей внутреннего сгорания, китайскому автохолдингу Geely. Партнёр французов по альянсу - Nissan - пока не готов на такой шаг.

Фото: Geely Geely

С 2035 года Евросоюз планирует запретить выпуск и продажу автомобилей с ДВС, поэтому после наступления эры электрификации весь опыт Renault, накопленный за десятилетия двигателестроения, фактически перестанет быть нужным. По этой причине, пишет Reuters со ссылкой на источники в компании, французский автопроизводитель планирует реализовать часть своего интеллектуального багажа китайской Geely.

Если сделка состоится, то Geely будет владеть 40% акции подразделения, столько же останется у Renault, оставшиеся 20% будут проданы неназванной нефтяной компании. Однако, уточняет издание, план по продаже всё ещё требует множества уточнений и доработки.

Известно, что в Nissan, получив предложение продать часть доли в подразделении по разработке ДВС, от него отказались. Таким образом, взгляды партнёров по альянсу на будущее автомобильной промышленности не совпадают.

В Renault и Geely не предоставили комментарии по возможной сделке.