Доплата за цвет модели Lada Niva Travel выросла вдвое

Руководство компании «АвтоВАЗ» приняло решение повысить доплату за цвет кузова при покупке внедорожника Lada Niva Travel. Об этом пишет портал «Лада.онлайн».
За цвет россияне отдадут 12 тыс. рублей, тогда как ранее сумма составляла 6 тыс. рублей. За новую цену можно получить оттенки с эффектом металлик, включая «Амазония» (324), «Техно» (618), «Борнео» (633), «Снежная королева» (690).
За автомобиль с цветом кузова «Айсберг», как и ранее, доплачивать не нужно.
Некоторое время назад для Lada Niva Travel в компании предусмотрели восемь цветов кузова на выбор. Позднее из прайс-истов были убраны ярко-красный «Феерия» (115), серо-зеленый «Кварц» (630) и черный металлик «Черное зеркало» (638).
Ранее сообщалось, что рынок новых грузовых автомобилей в РФ демонстрирует падение, однако продажи китайских моделей значительно увеличиваются. За первые семь месяцев 2022 года в стране продали 8745 новых грузовиков китайских марок, что в 2,2 раза превышает показатель прошлого года за такой же период.