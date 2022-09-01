У российских автовладельцев могут отобрать гаражи

Информационное агенство «РИА Новости» со ссылкой на юриста по недвижимости сообщило, что с 1 сентября 2022 года в России вступили в силу новые поправки в Гражданский кодекс. Одним из нововведений является возможность изымать автомобильные гаражи у владельцев, которые используют помещения не по назначению. Лишать имущества смогут регулирующие органы, которые будут проводить неожиданные проверки и требовать устранять нарушения.

С 1 сентября новые поправки позволяют местным органам самоуправления изымать частные гаражи и машино-места. Конфисковать имущество могут в случае использования помещений не по назначению, а также после систематических жалоб соседей. Изымать гаражи органы будут в случае складирования мусора, а также если парковочное место переоборудуют в автомойку или мастерскую.

В случае получения информации о неправомерном использовании специалисты проведут проверку помещения, после чего потребуют устранить нарушения. Если этого не произойдёт, контролирующие органы подадут на владельца гаража в суд, а затем выставят имущество на публичные торги.