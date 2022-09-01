Казахстанские дилеры пожаловались на дефицит авто из-за россиян

В Казахстане наблюдается дефицит новых автомобилей и автовозов, которые массово вывозят машины в Россию для «серых» дилеров, пишет портал «Китайские автомобили». Местные продавцы автомобилей рассказывают, что самим казахстанцам не хватает новых машин.

Фото: Chery Chery

«У дилеров очереди, казахстанцам не хватает авто, перекупы забирают часть и нет регулирования на законодательном уровне. А у нас негатив от общества, что дефицит, и люди не могут купить автомобили», — рассказал «Китайским автомобилям» представитель крупного дилерского центра из Казахстана.

Отмечается, что разница в стоимости одной и той же модели между двумя странами может превышать 1 млн рублей. Так, кроссовер кроссовер Chery Tiggo 8 Pro с адаптивным круиз-контролем в России стоит 3,24 млн рублей, а в Казахстане — 2,05 млн в пересчете на рубли. Впрочем, владелец купленного в Казахстане автомобиля, пользующийся им в РФ, лишается возможности обслуживать машину по гарантии.

Тем не менее некоторые дилеры могут не позволить гражданину России приобрести новый автомобиль в Казахстане. Однако это препятствие обходится, если россиянин привлечет для покупки местного жителя, говорится в заметке.