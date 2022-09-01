Стали известны реальные цены на «антикризисную» Lada Niva Travel

Компания АвтоВАЗ официально начала продажи упрощенной версии Lada Niva Travel в конце августа. «Антикризисные» модели лишили антиблокировочной системы ABS. Кроме того, упрощенные внедорожники получили механическую кнопку ЭРА-ГЛОНАСС. Согласно официальным данным, приобрести такие автомобили можно в трёх комплектациях, начиная от 996 500 рублей. При этом по программе льготного кредитования базовая версия «Нивы» доступна от 797 200 рублей. Однако в московских автосалонах цены на «антикризисные» внедорожники все же отличаются от заявленных.

Фото: © Lada © Lada

Отличия начинаются уже на сайте АвтоВАЗа, где минимальная стоимость упрощенной «Нивы» составляет 998 900 рублей. Разницу в 2400 рублей объясняют добавлением «пакета автомобилиста». В столичных дилерских центрах «антикризисных» Lada Niva Travel пока нет в наличии. Однако есть возможность забронировать автомобили. В одном из автосалонов сообщили, что минимальная стоимость модели по предварительному заказу составит 1 150 000 рублей. При этом точную дату поставки машины сотрудник озвучить не смог.

В другом автосалоне упрощенных Niva Travel также не оказалось в наличии. Сотрудник компании сообщил, что внедорожники стоимостью 999 000 рублей привезут на следующей неделе. Ещё в одном дилерском центре модели согласились продать по рекомендованной розничной цене, которая по словам продавца составляет 998 900 рублей. При этом менеджер сообщил, что внедорожники поступят в течение двух недель.