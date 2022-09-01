Обновлённый Kia Soul добрался до Европы

«Старосветский» кросс вообще не стали подвергать рестайлингу, его лишь довели до нового модельного года. Впрочем, кое-какие изменения во внешности все же есть.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

В Северной Америке переживший полноценный рестайлинг паркетник Kia Soul дебютировал еще весной. Главная обновка – «обычные» фары в едином блоке вместо двухэтажной оптики. Кроме того, американский кросс обрел иные бамперы и радиаторную решетку. После презентации преобразившейся модели в Штатах мы предположили, что аналогичные изменения получит и европейская «зеленая» версия: в Старом Свете, напомним, Soul актуального поколения бывает исключительно в виде электрокара. Но нет, «старосветское» подразделение Kia лишь слегка освежило модель.

Видео дня

К слову, в Европе спрос на электрический Kia e-Soul скромный: по данным CarSalesBase, в 2021-м там было реализовано всего 8144 штуки. При этом европейский офис марки сейчас активно продвигает семейство Niro нового поколения, в состав которого входит электромобиль (предыдущие модели, включая гибриды, по итогам 2021-м там разошлись тиражом 88 843 экземпляра). То есть не исключено, что «старосветский» e-Soul вовсе не дождется масштабной модернизации и покинет этот регион после завершения жизненного цикла нынешней генерации.

Итак, единственная перемена во внешности электрокросса 2023 модельного года – передвинутая эмблема Kia на передке. Отметим, «зеленый» паркетник уже давно перешел на новый «плоский» логотип бренда, но если прежде он был на нижней кромке капота, то теперь надпись Kia «прерывает» декоративную полоску, объединяющую верхний ярус оптики. В некоторых европейских странах еще расширена палитра цветов кузова. А кое-где e-Soul по-прежнему можно заказать с «внедорожным» обвесом (пластиковые накладки на колесных арках и дополнительные вставки на дверях).

Интерьер в целом прежний. На некоторых рынках Kia e-Soul стал богаче (например, кое-где адаптивный круиз-контроль ранее не входил в список стандартного оборудования), вдобавок улучшен комплекс систем безопасности.

Техники модернизация не коснулась. Базовый Kia e-Soul имеет электромотор мощностью 136 л.с. и батарею емкостью 39,2 кВт*ч, запас хода такого кроссовера – 276 км (по циклу WLTP). Дорогим версиям положен 204-сильный электродвигатель и батарея на 64 кВт*ч, «дальнобойность» — 452 км.