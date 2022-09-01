Можно ли сэкономить на покупке авто в Китае

В России растет популярность покупки автомобилей в Китае через посредников. Motor.ru рассказал о нюансах такого приобретения.
Отмечается, что наибольшим спросом у россиян пользуются автомобили массового сегмента и премиальные электрокары. Цена на них в Китае действительно ниже.
Портал указывает на увеличение числа мошенников в связи с ростом популярности такого вида посредничества.
«Обычно они требуют полную предоплату, а гарантией добросовестности будущей сделки может послужить только рекомендация знакомых», – пишет Motor.ru.
Кроме того, отмечается, что россияне могут ждать машину несколько месяцев, поскольку автомобили ввозятся не напрямую в Россию из Китая, а по большей части через Республику Беларусь или Казахстан. Они включены в Таможенный союз ЕАЭС. Так, автомобили проходят таможенное оформление – это снижает платежи.
Кроме того, отмечается, что курс юаня к рублю установился на уровне пятилетнего минимума. В этой связи стоимость китайских автомобилей на домашнем рынке действительно стоит гораздо меньше, чем в России, указывает портал.
Ранее сообщалось, что руководство компании «АвтоВАЗ» приняло решение повысить доплату за цвет кузова при покупке внедорожнка Lada Niva Travel.За цвет россияне отдадут 12 тыс. рублей, тогда как ранее сумма составляла 6 тысяч рублей.