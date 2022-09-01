Можно ли сэкономить на покупке авто в Китае

В России растет популярность покупки автомобилей в Китае через посредников. Motor.ru рассказал о нюансах такого приобретения.

Фото: Changan Changan

Отмечается, что наибольшим спросом у россиян пользуются автомобили массового сегмента и премиальные электрокары. Цена на них в Китае действительно ниже.

Портал указывает на увеличение числа мошенников в связи с ростом популярности такого вида посредничества.

«Обычно они требуют полную предоплату, а гарантией добросовестности будущей сделки может послужить только рекомендация знакомых», – пишет Motor.ru.

Кроме того, отмечается, что россияне могут ждать машину несколько месяцев, поскольку автомобили ввозятся не напрямую в Россию из Китая, а по большей части через Республику Беларусь или Казахстан. Они включены в Таможенный союз ЕАЭС. Так, автомобили проходят таможенное оформление – это снижает платежи.

Кроме того, отмечается, что курс юаня к рублю установился на уровне пятилетнего минимума. В этой связи стоимость китайских автомобилей на домашнем рынке действительно стоит гораздо меньше, чем в России, указывает портал.