Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+26° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: можно ли сэкономить на покупке авто в Китае

Лера Букина

В России растет популярность покупки автомобилей в Китае через посредников. Motor.ru рассказал о нюансах такого приобретения.

Можно ли сэкономить на покупке авто в Китае
Фото: ChanganChangan

Отмечается, что наибольшим спросом у россиян пользуются автомобили массового сегмента и премиальные электрокары. Цена на них в Китае действительно ниже.

Портал указывает на увеличение числа мошенников в связи с ростом популярности такого вида посредничества.

«Обычно они требуют полную предоплату, а гарантией добросовестности будущей сделки может послужить только рекомендация знакомых», – пишет Motor.ru.

Кроме того, отмечается, что россияне могут ждать машину несколько месяцев, поскольку автомобили ввозятся не напрямую в Россию из Китая, а по большей части через Республику Беларусь или Казахстан. Они включены в Таможенный союз ЕАЭС. Так, автомобили проходят таможенное оформление – это снижает платежи.

Кроме того, отмечается, что курс юаня к рублю установился на уровне пятилетнего минимума. В этой связи стоимость китайских автомобилей на домашнем рынке действительно стоит гораздо меньше, чем в России, указывает портал.

Ранее сообщалось, что руководство компании «АвтоВАЗ» приняло решение повысить доплату за цвет кузова при покупке внедорожнка Lada Niva Travel.За цвет россияне отдадут 12 тыс. рублей, тогда как ранее сумма составляла 6 тысяч рублей.

Автоновости,Lada,ЕАЭС,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители