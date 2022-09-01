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1 час назад

Новости автомира: новый кроссовер BMW XM - первые изображения серийной версии

Carakoom

Издание Carscoops сообщает об обнародовании первых изображениях серийной версии кроссовера BMW XM – это так называемые патентные изображения, на которых уже хорошо видна общая форма кузова и всех внешних деталей. Именно так и будет выглядеть этот кроссовер в целом.

Серийный BMW XM получит скрытые передние фары
Фото: Carscoops Carscoops

Дизайн: Что же изменилось относительного концепт-кара BMW XM? Во-первых, у серийной версии появились фары головного света (как у рестайлингового X7), соединенные с характерными «ноздрями» радиаторной решетки. Над ними расположены дневные ходовые огни, а снизу – небольшие вентиляционные отверстия.

Во-вторых, на дверях теперь можно увидеть ручки под естественный хват. В то же время форма оконной линии или боковых молдингов существенно не изменилась.

Ещё одно изменение касается задней части модели BMW XM: фонари приобрели более традиционную вытянутую горизонтальную форму, без крючкообразных загибов, а верхние углы стекла двери багажника лишились логотипов BMW.

Carscoops

Напомним, что BMW XM должен стать флагманом модельного ряда BMW M и не будет иметь аналогичной версии от BMW – только M-ка. Кроссовер получит бензиновый V8 в сочетании с электромотором (Plug-In-гибрид), так что общая мощность достигнет около 650 «лошадей», а крутящий момент ожидается на уровне 800 Нм. Серийная версия модели BMW XM появится уже в 2023 году.

Автоновости,BMW,
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