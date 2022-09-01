Серийный BMW XM получит скрытые передние фары

Издание Carscoops сообщает об обнародовании первых изображениях серийной версии кроссовера BMW XM – это так называемые патентные изображения, на которых уже хорошо видна общая форма кузова и всех внешних деталей. Именно так и будет выглядеть этот кроссовер в целом.

Фото: Carscoops Carscoops

Дизайн: Что же изменилось относительного концепт-кара BMW XM? Во-первых, у серийной версии появились фары головного света (как у рестайлингового X7), соединенные с характерными «ноздрями» радиаторной решетки. Над ними расположены дневные ходовые огни, а снизу – небольшие вентиляционные отверстия.

Во-вторых, на дверях теперь можно увидеть ручки под естественный хват. В то же время форма оконной линии или боковых молдингов существенно не изменилась.

Ещё одно изменение касается задней части модели BMW XM: фонари приобрели более традиционную вытянутую горизонтальную форму, без крючкообразных загибов, а верхние углы стекла двери багажника лишились логотипов BMW.

Carscoops