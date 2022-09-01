Серийный BMW XM получит скрытые передние фары

Издание Carscoops сообщает об обнародовании первых изображениях серийной версии кроссовера BMW XM – это так называемые патентные изображения, на которых уже хорошо видна общая форма кузова и всех внешних деталей. Именно так и будет выглядеть этот кроссовер в целом.
Дизайн: Что же изменилось относительного концепт-кара BMW XM? Во-первых, у серийной версии появились фары головного света (как у рестайлингового X7), соединенные с характерными «ноздрями» радиаторной решетки. Над ними расположены дневные ходовые огни, а снизу – небольшие вентиляционные отверстия.
Во-вторых, на дверях теперь можно увидеть ручки под естественный хват. В то же время форма оконной линии или боковых молдингов существенно не изменилась.
Ещё одно изменение касается задней части модели BMW XM: фонари приобрели более традиционную вытянутую горизонтальную форму, без крючкообразных загибов, а верхние углы стекла двери багажника лишились логотипов BMW.
Напомним, что BMW XM должен стать флагманом модельного ряда BMW M и не будет иметь аналогичной версии от BMW – только M-ка. Кроссовер получит бензиновый V8 в сочетании с электромотором (Plug-In-гибрид), так что общая мощность достигнет около 650 «лошадей», а крутящий момент ожидается на уровне 800 Нм. Серийная версия модели BMW XM появится уже в 2023 году.