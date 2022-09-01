Журнал «За рулем» перечислил три отличительных особенности обновленной Lada Vesta, которая получила приставку NG в названии.

Первое, на что обращают внимание автоэксперты — климатический блок от Renault Duster и Arkana, который называют стильным и удобным. Под ним размещается ниша, в которую помещается современный смартфон, и два USB-разъема. При этом разъем AUX для подключения звуковых устройств отсутствует.

Площадь обогрева лобового стекла у обновленной Vesta была увеличена, теперь оттаивают и нижние углы.

«Вроде мелочь, но раньше о такой аппендикс коробился кончик правой щетки, из-за чего плохо очищалась зона датчика дождя, и он работал некорректно», — говорят эксперты.