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52 минуты назад

Новости автомира: над главным зданием АвтоВАЗа снова вращается "ладья"

Российская Газета

Как и обещал президент АвтоВАЗа Максим Соколов, над главным зданием компании в Тольятти вновь начала вращаться знаменитая "ладья". Огромный символ предприятия остановили еще в 2019 году.

Над главным зданием АвтоВАЗа снова вращается "ладья"
Фото: quto.ruquto.ru

Полностью восстановить оригинальные узлы механизма, который обеспечивал вращение эмблемы, удалось только в августе этого года.

В движение "ладью" приводит мощный электромотор, а в темное время суток ее подсвечивают прожекторы.

Эмблема разрабатывалась специалистами завода. Над ней провели ряд испытаний, включая также аэродинамическую трубу. При этом эксперты установили, что она сможет противостоять любым погодным условиям.

"Ладью" высотой 5 метров и шириной 15 метров установили на крыше на эстакаде еще в 2001 году. Вся конструкция, весящая в общей сложности около 50 тонн, была доставлена к месту монтажа по частям вертолетом Ми-10К, именуемым "летающим подъемным краном".

Напомним, все предприятия и дочерние компании АвтоВАЗа перешли на режим полной пятидневной рабочей недели. При этом в автосборочном комплексе в Тольятти введена шестидневка со скользящим выходным днем.

Автоновости,Максим Соколов,Автоваз,
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