Над главным зданием АвтоВАЗа снова вращается "ладья"

Как и обещал президент АвтоВАЗа Максим Соколов, над главным зданием компании в Тольятти вновь начала вращаться знаменитая "ладья". Огромный символ предприятия остановили еще в 2019 году.

Фото: quto.ru quto.ru

Полностью восстановить оригинальные узлы механизма, который обеспечивал вращение эмблемы, удалось только в августе этого года.

В движение "ладью" приводит мощный электромотор, а в темное время суток ее подсвечивают прожекторы.

Эмблема разрабатывалась специалистами завода. Над ней провели ряд испытаний, включая также аэродинамическую трубу. При этом эксперты установили, что она сможет противостоять любым погодным условиям.

"Ладью" высотой 5 метров и шириной 15 метров установили на крыше на эстакаде еще в 2001 году. Вся конструкция, весящая в общей сложности около 50 тонн, была доставлена к месту монтажа по частям вертолетом Ми-10К, именуемым "летающим подъемным краном".