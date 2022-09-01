Тысячи новых автомобилей простаивают на складах в Московской области

Несмотря на то, что российские дилеры испытывают дефицит новых автомобилей, на подмосковных складах в настоящее время отмечается массовое скопление новых автомобилей. Сейчас там простаивают несколько тысяч автомобилей различных марок и моделей, сообщает издание Autonews.ru,

Об этом стало известно еще два месяца назад, но ситуация существенно не изменилась. Все также наблюдается огромное скопление автомобилей в основном это автомобили Hyundai, Haval, Kia и Geely. Mercedes-Benz также пока свои автомобили держит на складах.