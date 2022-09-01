Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+28° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: тысячи новых автомобилей простаивают на складах в Московской области

ПроКроссовер.ру

Несмотря на то, что российские дилеры испытывают дефицит новых автомобилей, на подмосковных складах в настоящее время отмечается массовое скопление новых автомобилей. Сейчас там простаивают несколько тысяч автомобилей различных марок и моделей, сообщает издание Autonews.ru,

Тысячи новых автомобилей простаивают на складах в Московской области
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Об этом стало известно еще два месяца назад, но ситуация существенно не изменилась. Все также наблюдается огромное скопление автомобилей в основном это автомобили Hyundai, Haval, Kia и Geely. Mercedes-Benz также пока свои автомобили держит на складах.

Автомобили Kia тоже простаивают и к старым прибавляются новые. Такова же ситуация и на складе Hyundai. Там, где стояли автомобили Mazda, теперь находятся автомобили Chery и Exeed.

Автоновости,Chery,Geely,Mazda,Hyundai,Kia,Mercedes-Benz,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители