Инспектор выписал штраф на прицеп за превышение скорости

«Из карточки учета транспортного средства ГИБДД следует, что транспортное средство 96487, указанное в обжалуемом постановлении, является полуприцепом-цистерной, а следовательно, в момент правонарушения являлось единым транспортным средством с автомобилем «Мерседес-Бенц». Частью 5 ст. 4.1 КоАП РФ установлено, что никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение», — подчеркивается в сообщении суда.