Инспектор выписал штраф на прицеп за превышение скорости

Инспектор центра видеофиксации нарушений ПДД в Белгородской области выписал на грузовик с прицепом два штрафа за одно превышение скорости. Штраф на прицеп был обжалован в судебном порядке и отменен, сообщает пресс-служба Новооскольского районного суда.
«Из карточки учета транспортного средства ГИБДД следует, что транспортное средство 96487, указанное в обжалуемом постановлении, является полуприцепом-цистерной, а следовательно, в момент правонарушения являлось единым транспортным средством с автомобилем «Мерседес-Бенц». Частью 5 ст. 4.1 КоАП РФ установлено, что никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение», — подчеркивается в сообщении суда.
Превышения скорости автомобилем и прицепом были зафиксированы с разницей в одну секунду на автодороге в Белгородской области 6 июля 2022 года. Штрафы составили 500 рублей на каждое звено автопоезда. Постановление в отношении автомобиля его собственник обжаловать не стал.