Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+20° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
37 минут назад

Новости автомира: ГИБДД выписала штрафы на автомобиль и прицеп за превышение скорости

Газета.Ru

Инспектор центра видеофиксации нарушений ПДД в Белгородской области выписал на грузовик с прицепом два штрафа за одно превышение скорости. Штраф на прицеп был обжалован в судебном порядке и отменен, сообщает пресс-служба Новооскольского районного суда.

Инспектор выписал штраф на прицеп за превышение скорости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Из карточки учета транспортного средства ГИБДД следует, что транспортное средство 96487, указанное в обжалуемом постановлении, является полуприцепом-цистерной, а следовательно, в момент правонарушения являлось единым транспортным средством с автомобилем «Мерседес-Бенц». Частью 5 ст. 4.1 КоАП РФ установлено, что никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение», — подчеркивается в сообщении суда.

Превышения скорости автомобилем и прицепом были зафиксированы с разницей в одну секунду на автодороге в Белгородской области 6 июля 2022 года. Штрафы составили 500 рублей на каждое звено автопоезда. Постановление в отношении автомобиля его собственник обжаловать не стал.

Автоновости,ГИБДД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители