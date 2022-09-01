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2 часа назад

Новости автомира: На подмосковных складах обнаружили тысячи новых авто

Елена Прошина

Автомобильные склады и парковки в Московской области забиты новыми иномарками, готовыми к продаже. Об этом сообщает издание Autonews.ru.

На подмосковных складах обнаружили тысячи новых авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно публикации, логистические терминалы Подмосковья заполнены десятками тысяч новых автомобилей. В их числе огромные запасы корейских Kia и Hyundai, китайские Haval и Geely, а также множество других марок.

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При этом, согласно имеющимся данным, состав автомобилей постоянно меняется, хоть их и не становится меньше. Это может означать, что партии постоянно обновляются из-за активной торговли – от производителей поступает большой поток новых автомобилей, который не даёт складам опустеть.

Впрочем, есть некоторые исключения. Например, запас европейских автомобилей, включая Mercedes-Benz, практически не изменился. Зато кроссоверы Mazda CX-5, наоборот, закончились.

Ранее аналитики рассказали о том, какие автопроизводители из Ирана планируют первыми поставлять свои машины в Россию.

Автоновости,Mazda CX-5,Geely,Mazda,Hyundai,Kia,Mercedes-Benz,
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