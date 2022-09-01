На подмосковных складах обнаружили тысячи новых авто

Автомобильные склады и парковки в Московской области забиты новыми иномарками, готовыми к продаже. Об этом сообщает издание Autonews.ru.

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Согласно публикации, логистические терминалы Подмосковья заполнены десятками тысяч новых автомобилей. В их числе огромные запасы корейских Kia и Hyundai, китайские Haval и Geely, а также множество других марок.

При этом, согласно имеющимся данным, состав автомобилей постоянно меняется, хоть их и не становится меньше. Это может означать, что партии постоянно обновляются из-за активной торговли – от производителей поступает большой поток новых автомобилей, который не даёт складам опустеть.

Впрочем, есть некоторые исключения. Например, запас европейских автомобилей, включая Mercedes-Benz, практически не изменился. Зато кроссоверы Mazda CX-5, наоборот, закончились.