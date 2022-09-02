Haval снизил цены на два кроссовера в России

Компания Haval вновь скорректировала стоимость своей продукции на российском рынке. На этот раз изменилась розничная цена только двух моделей — кроссовера F7 и его купеобразной версии F7x. Как заметили «Автоновости дня», первый почти во всех комплектациях скинул 80-120 тысяч рублей, а у второго одна из версий подорожала на 30 тысяч рублей, но остальные стали доступнее на 50-80 тысяч. Остальные модели сохраняют прежние ценники.

Фото: © Haval © Haval

С 1 сентября 2022 года рекомендованная розничная стоимость F7 в базовом варианте Comfort снизилась на 120 тысяч рублей, до 2 449 000 рублей. Комплектация Elite подешевела на 80-110 тысяч рублей и теперь оценивается в 2 599 000 рублей минимум, а Premium — на 80 тысяч, до 2 899 000 рублей. «Топовая» Tech Plus по-прежнему стоит 3 249 000 рублей.

У Haval F7x наименьшим изменением цены отметилось исполнение Premium — оно теперь стоит от 2 999 000 рублей, что на 50 тысяч дешевле. Elite скинула 50-80 тысяч (от 2 699 000 рублей), Comfort — 90 тысяч рублей (2 549 000 рублей). Самая дорогая Tech Plus, напротив, прибавила 30 тысяч рублей и теперь по прайс-листу стоит 3 349 000 рублей.

В июле Haval отметился масштабным снижением цен, а в августе распродал дорестайлинговые F7 и F7x, в связи с чем их цена взлетела на 110-130 тысяч рублей. Таким образом, нынешнее удешевление лишь частично компенсирует недавнюю прибавку.