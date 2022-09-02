На УАЗе раскрыли воровавшую запчасти банду

Засвияжский районный суд вынес приговор по делу о хищении автокомпонентов с УАЗа. Обвиняемыми выступили 11 бывших сотрудников предприятия, которые с января по июнь воровали запчасти и вывозили их с территории завода. Они следовали отработанной схеме, в которой были задействованы как сами рабочие, так и сотрудники службы безопасности. Также они обустроили на заводе специальные тайники, в которых складировали похищенное.

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По версии следствия, двое работников сборочной линии прятали детали в тайниках, из которых их забирали четверо других сотрудников, маскируя похищенное под личные вещи. Комплектующие выносили прямо через главную проходную – в этом ворам помогали четверо охранников, которые тоже были в деле и пропускали «нужных» людей без досмотра. За территорией их встречал водитель, который занимался транспортировкой и сбытом краденного.

Схема работала около полугода, пока воров не поймали. УАЗу был нанесен ущерб в размере 799 тысяч рублей – обвиняемые выплатили всю сумму. Но от уголовного наказаниях это их не спасло: шесть фигурантов получили реальные тюремные сроки от трех до 4,5 лет, а еще пятеро были наказаны условно.

Это не первый подобный случай в новой истории УАЗа. Так, в 2020 году на предприятии была совершена попытка масштабной кражи: преступники хотели вывезти с предприятия тонну деталей. Для этого они использовали «Газель» с двойными стенками – на первый взгляд кабина была пустой, а груз разместили в тайнике между боковыми панелями. Но попытка провалилась и они были задержаны.