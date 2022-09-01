Renault открыла предприятие по разборке грузовиков на запчасти

Renault Trucks открыла во Франции предприятие, на котором будет разбирать подержанные грузовики на запчасти, сообщается в релизе компании.
На площади в 3 тыс. кв. метров компания будет централизованно разбирать грузовики с большим пробегом, а пригодные для дальнейшей эксплуатации детали пускать в повторную продажу с заводской гарантией. В частности, для повторного использования будут предлагаться двигатели, трансмиссии, топливные баки, бамперы и другие детали. Их предполагается реализовывать в интернет-магазине компании под маркой Used Parts by Renault Trucks на 50-60% дешевле, чем новые запчасти.
Непригодные для повторного использования компоненты с фирменной «разборки» Renault будут отправляться на переработку.
Ранее стало известно, что в Ульяновске завод «Форш» организует производство пресс-форм для автокомпонентов.