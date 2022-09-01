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1 час назад

Новости автомира: В Корее обновили минивэн на платформе Kia Picanto с матрасом по форме салона

Газета.Ru

Kia провела рестайлинг компактвэна Kia Ray, построенного на той же платформе, что и компактный хетчбэк Kia Picanto. У автомобиля для корейского рынка серьезно изменился внешний дизайн: экстерьер Ray теперь решен в современном фирменном стиле компании. На смену округлым фарам пришли вертикально ориентированные, изменилась форма бампера, решетки радиатора и всей пластиковой отделки кузова.

В Корее обновили минивэн на платформе Kia Picanto с матрасом по форме салона
Фото: KiaKia

Комбинация приборов компактвэна стала цифровой, соответственно изменилась форма передней панели. Под капотом Kia Ray тот же, что и прежде, бензиновый мотор рабочим объемом 1 л и мощностью 76 лошадиных сил, который работает в паре с 4-ступенчатым «автоматом».

После обновления также появилась возможность складывания спинок всех сидений, включая водительское. Среди аксессуаров, доступных для компактвэна — специальный матрас, повторяющий форму салона. С его помощью можно легко организовать внутри спальное пространство. Помимо пассажирской версии, корейским покупателям доступна и коммерческая — с двумя передними креслами или одним водительским. Цена автомобиля — от 13,9 до 17,2 млн корейских вон (₽618-765 тыс.).

Ранее стало известно, что Honda Civic Type-R стала самой мощной Honda на американском рынке.

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