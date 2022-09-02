«Яндекс» попросил АвтоВАЗ об увеличении поставок автомобилей для такси

«Автомобили марки Lada на данный момент эффективно используются в нашем сервисе и зарекомендовали себя как надежные транспортные средства», — приводит Forbes содержание документа. Как следует из письма, ежегодно для обновления таксопарка компании требуется более 50 тысяч автомобилей. При этом, по информации источника издания, «Яндекс» опасается возникновения дефицита автомобилей уже через год.