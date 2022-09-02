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1 час назад

«Яндекс» попросил «АвтоВАЗ» об увеличении поставок автомобилей для такси из-за их дефицита

Ura.Ruиещё 1

«Яндекс» попросил АвтоВАЗ, а также китайских производителей автомобилей BAIC Group и Chery об увеличении поставок машин для лизинговых компаний, с которыми работает «Яндекс.Такси». Об этом свидетельствует письмо директора по развитию бизнеса «Яндекса» Ивана Запольского президенту «АвтоВАЗа» Максиму Соколову.

«Яндекс» попросил АвтоВАЗ об увеличении поставок автомобилей для такси
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RUНаталья Чернохатова © URA.RU

«Автомобили марки Lada на данный момент эффективно используются в нашем сервисе и зарекомендовали себя как надежные транспортные средства», — приводит Forbes содержание документа. Как следует из письма, ежегодно для обновления таксопарка компании требуется более 50 тысяч автомобилей. При этом, по информации источника издания, «Яндекс» опасается возникновения дефицита автомобилей уже через год.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, производство легковых автомобилей в России в апреле 2022 года сократилось более чем на 85%. Французская автомобилестроительная корпорация Renault приостановила деятельность в РФ и покинула рынок в связи с началом вынужденной спецоперации РФ на Украине и из-за введения жестких санкций странами Запада. В период ограничений, в частности и на приобретение запчастей, наиболее выгодным решением для автомобилистов эксперты называли российские, китайские, корейские и японские машины.

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