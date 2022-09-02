"Яндекс.Такси" завезло не туда

"Этот случай является примером того, что цифровизация - это не только здорово и удобно, но и то, что у злоумышленников появляются большие возможности для атаки. Например, на нашем киберполигоне The Standoff мы воспроизводим целое государство с его типовой инфраструктурой: банками, нефтяной промышленностью, транспортной индустрией. Потом мы зовем этичных хакеров и даем им задание: например, парализовать работу АЗС. И у них это всегда получается. Это связано с тем, что текущий уровень безопасности таких систем до сих пор находится на крайне низком уровне".