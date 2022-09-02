"Яндекс.Такси" завезло не туда

1 сентября сразу несколько телеграмм-каналов сообщили о заторе в Москве в районе Фили, около станции метро Кутузовская. Его причиной стали несколько десятков вызовов сервиса "Яндекс.Такси", которые оказались фальшивыми.
По данным телеканала "Москва 24", на некоторых улицах около Кутузовского проспекта, пробки на дорогах длились свыше двух часов.
"Служба безопасности сервиса оперативно остановила попытки искусственного скопления автомобилей. Водители провели в пробке из-за фейковых заказов около 40 минут. Вопрос компенсаций будет решен в ближайшее время. Сейчас автомобили такси уже разъехались из района скопления и выполняют заказы в обычном режиме",
- так прокомментировали инцидент в пресс-службе "Яндекс.Такси".
Вопрос о сумме ущерба остался без ответа.
Согласно подсчетам МАДИ, сделанным по заказу правительства Москвы в 2010 году, час простоя автомобиля в пробке обходился в 500 рублей. В ценах текущего года данную цифру необходимо как минимум удвоить: настолько выросла стоимость топлива и расходы на амортизацию самих автомобилей.
Директор продукта The Standoff 365 Positive Technologies Ярослав Бабин так прокомментировал инцидент:
"Этот случай является примером того, что цифровизация - это не только здорово и удобно, но и то, что у злоумышленников появляются большие возможности для атаки. Например, на нашем киберполигоне The Standoff мы воспроизводим целое государство с его типовой инфраструктурой: банками, нефтяной промышленностью, транспортной индустрией. Потом мы зовем этичных хакеров и даем им задание: например, парализовать работу АЗС. И у них это всегда получается. Это связано с тем, что текущий уровень безопасности таких систем до сих пор находится на крайне низком уровне".
Как сообщил пожелавший остаться неназванным источник ComNews, возможные судебные иски против виновников инцидента абсолютно безнадежны и не имеют никаких перспектив. Кроме того, уровень раскрываемости такого рода преступлений низок.
Как заверили в пресс-службе "Яндекс.Такси", алгоритм обнаружения и предотвращения подобных атак уже усовершенствован для того, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.