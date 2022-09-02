Ford отзывает более 250 тысяч машин

Стало известно о том, что концерн Ford официально объявила об отзыве пикапов F-Series и седана Lincoln Continental из-за проблемы с камерой заднего вида.

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В уведомлении опубликованном NHTSA говорится, что внутренняя линза камеры заднего вида, используемой в отзываемых автомобилях, имеет антибликовое покрытие, которое со временем может быть повреждено под воздействием ультрафиолетового излучения.

Ford отмечает, что камера заднего вида с таким покрытием может привести к появлению мутного или туманного изображения на информационно-развлекательном дисплее автомобиля. Это изображение будет постепенно ухудшаться с течением времени после постоянного воздействия ультрафиолетового излучения. Отзыв затрагивает 260 921 модель Ford F-Series, выпущенных в период с 12 ноября 2015 года по 10 марта 2020 года. В частности, отзыву подлежат 139 131 автомобиль F-250, 109 960 автомобилей F-350 и 14 830 автомобилей F-450.

Кроме того, под отзыв попадают модели Lincoln Continental, выпущенные с 30 ноября 2015 года по 10 марта 2020 года, общим количеством 13 119 единиц.