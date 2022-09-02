Байден обвинил Трампа в экстремизме

Президент США Джо Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в экстремизме. Как сообщает «Интерфакс», американский лидер уверен, что со стороны экс-главы государства и его сторонников есть угроза демократии Соединенных Штатов.

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«Дональд Трамп и его сторонники — республиканцы-MAGA — это экстремисты, которые несут угрозу основам нашей страны», — заявил Байден во время своего обращения к нации.

По мнению президента, Трамп пропагандирует в обществе насилие, не уважает конституцию США и народ. В качестве примера он привел штурм Капитолия, который произошел в январе 2021 года. Тогда в результате событий погибли четыре человека, десятки получили тяжелые ранения.