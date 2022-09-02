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2 часа назад

Байден обвинил Трампа в экстремизме

Никита Бородкин

Президент США Джо Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в экстремизме. Как сообщает «Интерфакс», американский лидер уверен, что со стороны экс-главы государства и его сторонников есть угроза демократии Соединенных Штатов.

Байден обвинил Трампа в экстремизме
Фото: ReutersReuters

«Дональд Трамп и его сторонники — республиканцы-MAGA — это экстремисты, которые несут угрозу основам нашей страны», — заявил Байден во время своего обращения к нации.

По мнению президента, Трамп пропагандирует в обществе насилие, не уважает конституцию США и народ. В качестве примера он привел штурм Капитолия, который произошел в январе 2021 года. Тогда в результате событий погибли четыре человека, десятки получили тяжелые ранения.

Отметим, что сейчас бывший президент является одним из наиболее вероятных участников выборов США от Республиканской партии в 2024 году.

Автоновости,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Республиканская партия США,
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