GAC обновил кроссовер за 1,1 млн рублей

GAC GS5 появился на российском рынке в середине 2020 года. В самой компании кроссовер позиционируют как конкурента Kia Sportage и Toyota RAV4, однако продажи китайской модели были весьма скромными. Между тем в родном Китае вседорожник актуального поколения пережил уже второй рестайлинг и был «понижен» до младшего, но более популярного семейства GS4, и обзавелся приставкой Plus в названии. С очередным обновлением GS5/GS4 Plus получил более агрессивный дизайн, но не подорожал.

Фото: © GAC © GAC

Отличить рестайлинговый GS4 Plus от дореформенного можно по новым бамперам, модернизированной оптике и радиаторной решетке, которая доступна в двух вариантах дизайна. В салоне появился 10,1-дюймовый экран мультимедийной системы, который находится в одном кластере с тачскрином на восемь дюймов – он отвечает за управление климатической системой. Предусмотрена и цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма.

GAC Trumpchi GS4 Plus

Список оснащения богатый – есть и вентиляция передних кресел, и адаптивный круиз-контроль, а также камеры кругового обзора, системы автоматического торможения и удержания автомобиля в полосе движения. На домашнем рынке модель (там ее полное название звучит как GAC Trumpchi GS4 Plus) предложена с бензиновыми «турбочетверками» объемом 1,5 и 2,0 литра, которые развивают 169 и 252 лошадиные силы соответственно. В обоих случаях пару двигателю составляет шестидиапазонный автомат Aisin. Полный привод Trumpchi GS4 Plus не положен.

Но куда интереснее цены: в GAC решили не поднимать стоимость модели, несмотря на обновление, так что прайс-лист не изменился с прошлого года. Trumpchi GS4 Plus, он же GS5 в прошлом, стоит от 126 800 до 149 800 юаней (1,1-1,3 миллиона рублей).