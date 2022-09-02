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1 час назад

Новости автомира: «Яндекс» попросил АвтоВАЗ о поставках машин для такси

Лера Букина

Таксопарк «Яндекс.Такси» столкнулся с нехваткой автомобилей в связи с возникшим на рынке дефицитом. Руководство компании обратилось к президенту АвтоВАЗа Максиму Соколову с просьбой начать поставлять транспортные средства, сообщает Forbes со ссылкой на документ.

«Яндекс» обратился к АвтоВАЗу с просьбой
Фото: ТАССТАСС

В письме сказано, что для обновления автопарка «Яндекс» нуждается в 50 тыс. машин.

«Автомобили марки Lada на данный момент эффективно используются в нашем сервисе и зарекомендовали себя как надежные транспортные средства»,— подчеркнул директор по развитию бизнеса «Яндекса» Иван Запольский.

Среди автомобилей, используемых ранее компанией в сегменте «Эконом», - Kia, Skoda, Volkswagen. Однако они отсутствуют в дилерских центрах.

«Яндекс» прогнозирует возникновение еще большего дефицита машин на рынке через год. Сейчас в компании обсуждают вопрос поставок с белорусским автоконцерном Unison и китайскими BAIC Group и Chery.

На подмосковных складах обнаружили тысячи новых авто

По словам источника, который знаком с ходом обсуждения, руководство «Яндекс» предлагает автопроизводителям наладить поставки машин лизинговым компаниям под гарантии их использования в таксопарках.

Ранее сообщалось, что в связи со сбоем в работе «Яндекс Такси» его водители в Москве получили десятки фейковых заказов. В результате автомобили сервиса скопились в районе метро «Кутузовская».

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