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1 час назад

Новости автомира: Volvo остановила производство автомобилей из-за коронавируса

Motor.ru

Компания Volvo вынуждена была временно закрыть сборочную площадку в китайском Чэнду, где производят модели S60L и XC60. Причиной стал локдаун, который ввели в городе из-за угрозы распространения коронавируса. В местном офисе Volvo заявили, что «оценивают влияние приостановки производства на бизнес» и «следят за ситуацией». Из-за локдауна в Чэнду на прошлой неделе досрочно завершился один из крупнейших китайских автосалонов – выставка, которая должная была идти полторы недели, продлилась всего четыре дня.

Volvo остановила производство автомобилей
Фото: © Volvo© Volvo

Помимо завода в Чэнду, у Volvo имеются производственные мощности в Дацине, провинция Хэйлунцзян. Это предприятие тоже временно не работает из-за коронавирусных ограничений. Там производится модель S90, причем не только для местного рынка, но и на экспорт – в 2017 году седаны китайской сборки начали поставлять в Европу и Россию. Также у Volvo есть завод двигателей в Чжанцзякоу.

В прошлом году стало известно, что Volvo, которая с 2010 года принадлежит китайской Zhejiang Geely Holding, возьмет под полный контроль производство и продажи автомобилей марки в КНР. Volvo Cars подписала соглашение со своим материнским холдингом о приобретении доли в совместных предприятиях в Чэнду и Дацине и научно-исследовательском центре в Шанхае. Переход контроля происходит поэтапно: он начался в 2022 году и завершится, предположительно, в 2023-м.

Помимо китайских заводов, у Volvo есть предприятия в Гетеборге (Швеция), Генте (Бельгия) и Южной Каролине (США).

Автоновости,Geely,Volvo,
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