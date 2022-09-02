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44 минуты назад

Новости автомира: топовая Tesla разваливается всего после 31 тысячи километров пробега

Российская Газета

Издание Autoblog рассказало, что случилось с Tesla Model S в самой мощной и дорогой комплектации Plaid всего лишь после 19 000 миль пробега. Автор статьи говорит, что это совсем не то, что ожидаешь от автомобиля почти за 150 000 долларов.

Топовая Tesla разваливается после пробега в 31 тыс. км
Фото: www.autoblog.comwww.autoblog.com

Главной проблемой в салоне оказался штурвал, который выглядит так, как будто подвергся нападению хищного зверя: тонкое покрытие в районе хвата для рук просто не просто покрылось трещинами, а облезло до следующего слоя материала. Поэтому к Tesla есть серьёзный вопрос о том, как проводятся испытания на износостойкость материалом и проводятся ли они в принципе.

Вторая вещь, которая неприятно удивила, - деградация обивки кресел, особенно подушки сидений. Ещё один "косяк" - неустойчивый к механическому воздействию пластик салона: у ручки аварийного открывания двери появился скол, но, как справедливо отмечает автор статьи, это может быть следствием того, что кто-то зацепился кольцом или ключами с брелоком.

Также всего после 19 тысяч миль у Tesla Model S Plaid появились "непрерывные стуки и скрипы в подвеске".

Есть один нюанс, который для некоторых может послужить оправданием для электрокара: он несёт службу в каршеринге.

Автоновости,Tesla Model S,Tesla,
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