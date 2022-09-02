Топовая Tesla разваливается после пробега в 31 тыс. км

Издание Autoblog рассказало, что случилось с Tesla Model S в самой мощной и дорогой комплектации Plaid всего лишь после 19 000 миль пробега. Автор статьи говорит, что это совсем не то, что ожидаешь от автомобиля почти за 150 000 долларов.

Фото: www.autoblog.com www.autoblog.com

Главной проблемой в салоне оказался штурвал, который выглядит так, как будто подвергся нападению хищного зверя: тонкое покрытие в районе хвата для рук просто не просто покрылось трещинами, а облезло до следующего слоя материала. Поэтому к Tesla есть серьёзный вопрос о том, как проводятся испытания на износостойкость материалом и проводятся ли они в принципе.

Вторая вещь, которая неприятно удивила, - деградация обивки кресел, особенно подушки сидений. Ещё один "косяк" - неустойчивый к механическому воздействию пластик салона: у ручки аварийного открывания двери появился скол, но, как справедливо отмечает автор статьи, это может быть следствием того, что кто-то зацепился кольцом или ключами с брелоком.

Также всего после 19 тысяч миль у Tesla Model S Plaid появились "непрерывные стуки и скрипы в подвеске".