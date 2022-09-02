Китайская компания отказалась продавать двигатели КамАЗу

Китайской компанией Weichai Power было принято решение о приостановке поставок газовых двигателей «КамАЗу». От продаж оборудования российскому концерну компанию предостерегли власти КНР, заявив, что он находится под санкциями.

После того как были введены антироссийские санкции, «КамАЗ» собирался устанавливать дизельные двигатели Weichai на свою грузовую технику классического поколения К3.

По словам представителя «КамАЗа» Олега Афанасьева, концерн собирается снять с производства грузовик 5490 на СПГ. Однако компания уже подготовила новую модель на замену — КамАЗ-54901 на СПГ. На него будут устанавливать «камазовский» рядный 6-цилиндровый двигатель Р6, который был доработан для работы на газе.

FBM.ru