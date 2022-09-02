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1 час назад

Новости автомира: китайская компания отказалась продавать двигатели КамАЗу

FBM.ru

Китайской компанией Weichai Power было принято решение о приостановке поставок газовых двигателей «КамАЗу». От продаж оборудования российскому концерну компанию предостерегли власти КНР, заявив, что он находится под санкциями.

Китайская компания отказалась продавать двигатели КамАЗу
Фото: FBM.ruFBM.ru

После того как были введены антироссийские санкции, «КамАЗ» собирался устанавливать дизельные двигатели Weichai на свою грузовую технику классического поколения К3.

По словам представителя «КамАЗа» Олега Афанасьева, концерн собирается снять с производства грузовик 5490 на СПГ. Однако компания уже подготовила новую модель на замену — КамАЗ-54901 на СПГ. На него будут устанавливать «камазовский» рядный 6-цилиндровый двигатель Р6, который был доработан для работы на газе.

FBM.ru

Трудности в сотрудничестве с традиционными иностранными партнерами у «КамАЗа» начались весной. Тогда завод оказался под санкциями ЕС, Великобритании, США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Швейцарии. После начала военной операции на Украине компания была вынуждена столкнуться с дефицитом двигателей Cummins (США), коробок передач ZF (Германия) и топливной аппаратуры Bosch (Германия).

Автоновости,Олег Афанасьев,ЕС,
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