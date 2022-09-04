«Начнется уже в сентябре». Центробанк пересчитал тарифы ОСАГО

Центробанк принял новое решение относительно страховых полисов ОСАГО. Регулятор расширил коридор базового тарифа сразу на 26% в обе стороны, сообщает PRIMPRESS.
Данное решение позволит страховщикам учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей. Теперь базовая ставка тарифов ОСАГО для легковых автомобилей будет устанавливаться для каждого водителя в диапазоне от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны. Более того, был уточнен расчет территориальных коэффициентов.
За счет снижения нижней границы коридора страховщики смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия. Однако подорожание запчастей сильно отразится на страхователях с высокими рисками.
По оценкам регулятора, ситуация с ценами и полисами ОСАГО уже в августе начала стабилизироваться в разных регионах.