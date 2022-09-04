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22 минуты назад

«Начнется уже в сентябре». Центробанк пересчитал тарифы ОСАГО

Primpressиещё 19

Центробанк принял новое решение относительно страховых полисов ОСАГО. Регулятор расширил коридор базового тарифа сразу на 26% в обе стороны, сообщает PRIMPRESS.

«Начнется уже в сентябре». Центробанк пересчитал тарифы ОСАГО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данное решение позволит страховщикам учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей. Теперь базовая ставка тарифов ОСАГО для легковых автомобилей будет устанавливаться для каждого водителя в диапазоне от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны. Более того, был уточнен расчет территориальных коэффициентов.

За счет снижения нижней границы коридора страховщики смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия. Однако подорожание запчастей сильно отразится на страхователях с высокими рисками.

По оценкам регулятора, ситуация с ценами и полисами ОСАГО уже в августе начала стабилизироваться в разных регионах.

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