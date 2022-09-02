Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+20° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: ОСАГО подорожает на 26% с 13 сентября

Газета.Ruиещё 10

Коридор базового тарифа ОСАГО расширят на 26% в обе стороны для большинства категорий автовладельцев с 13 сентября, объявил Центробанк, чье указание зарегистрировали в Минюсте.

С 13 сентября ОСАГО подорожает на 26%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны. Также на основе последних данных был уточнен расчет территориальных коэффициентов», — сообщили в Банке России.

В ЦБ объяснили расширение базового коридора тем, что страховщики смогут учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей. Так страховые компании смогут предлагать автомобилистам с меньшими рисками более выгодные условия, заявляют в ЦБ.

«Рост цен на запчасти отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками. Банк России рассчитывает, что это позволит сдержать рост цен на ОСАГО, так как возможности для дифференциации увеличатся», — отметил регулятор.

Ранее в ЦБ заявили, что при расчете ремонта по ОСАГО с 9 сентября начнут учитываться цены аналогов запчастей.

Некоторые страховые компании начали отказывать в продаже полисов ОСАГО водителям, у которых нет стажа, рассказывал юрист Сергей Смирнов, который получил жалобы на страховщиков от автомобилистов.

Автоновости,Сергей Смирнов,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители