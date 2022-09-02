С 13 сентября ОСАГО подорожает на 26%

Коридор базового тарифа ОСАГО расширят на 26% в обе стороны для большинства категорий автовладельцев с 13 сентября, объявил Центробанк, чье указание зарегистрировали в Минюсте.

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«Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны. Также на основе последних данных был уточнен расчет территориальных коэффициентов», — сообщили в Банке России.

В ЦБ объяснили расширение базового коридора тем, что страховщики смогут учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей. Так страховые компании смогут предлагать автомобилистам с меньшими рисками более выгодные условия, заявляют в ЦБ.

«Рост цен на запчасти отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками. Банк России рассчитывает, что это позволит сдержать рост цен на ОСАГО, так как возможности для дифференциации увеличатся», — отметил регулятор.

Ранее в ЦБ заявили, что при расчете ремонта по ОСАГО с 9 сентября начнут учитываться цены аналогов запчастей.