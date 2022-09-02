Берлускони поделился в TikTok анекдотом про себя, Путина и Байдена

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в TikTok рассказал анекдот про себя, президентов России и США Владимире Путине и Джо Байдене, а также Папе Римском. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету Il giornale.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В преддверии парламентских выборов в Италии Сильвио Берлускони завел канал в соцсети TikTok. В одном из первых видео он рассказал анекдот. Шутка начинается с того, что политики, понтифик и молодой помощник папы летят в самолете над Атлантикой. В какой-то момент выясняется, что из-за через пять минут самолет упадет. При этом на борту на пять человек есть только четыре парашюта.

«Джо Байден хватает первый и говорит: "Этот причитается мне, потому что я самый влиятельный человек на Западе". Владимир Путин берет другой и говорит: "Этот причитается мне, потому что я самый влиятельный человек на Востоке". Сильвио Берлускони выходит вперед и говорит: "Этот причитается мне, потому что все знают, что я самый умный политик в мире"», — рассказал экс-премьер.

В результате помощник Папы Римского отдает последний парашют понтифику, но тот против и говорит, что уже стар и прожил долгую жизнь. И тут молодой человек замечает, что парашютов осталось два. Все дело в том, что «самый умный политик» взял рюкзак вместо парашюта.