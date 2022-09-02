Берлускони поделился в TikTok анекдотом про себя, Путина и Байдена

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в TikTok рассказал анекдот про себя, президентов России и США Владимире Путине и Джо Байдене, а также Папе Римском. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету Il giornale.
В преддверии парламентских выборов в Италии Сильвио Берлускони завел канал в соцсети TikTok. В одном из первых видео он рассказал анекдот. Шутка начинается с того, что политики, понтифик и молодой помощник папы летят в самолете над Атлантикой. В какой-то момент выясняется, что из-за через пять минут самолет упадет. При этом на борту на пять человек есть только четыре парашюта.
«Джо Байден хватает первый и говорит: "Этот причитается мне, потому что я самый влиятельный человек на Западе". Владимир Путин берет другой и говорит: "Этот причитается мне, потому что я самый влиятельный человек на Востоке". Сильвио Берлускони выходит вперед и говорит: "Этот причитается мне, потому что все знают, что я самый умный политик в мире"», — рассказал экс-премьер.
В результате помощник Папы Римского отдает последний парашют понтифику, но тот против и говорит, что уже стар и прожил долгую жизнь. И тут молодой человек замечает, что парашютов осталось два. Все дело в том, что «самый умный политик» взял рюкзак вместо парашюта.
Ранее Берлускони заявил, что правоконсервативный блок не имел бы поддержки большинства избирателей без его партии «Вперед, Италия». По данным соцопросов, на предстоящих выборах победит коалиция партий Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. В таком случае премьер-министром Италии станет Мелони.