Россияне скупают «антикризисные» Lada Granta и Niva

АвтоВАЗ поделился результатами продаж автомобилей в августе: благодаря ажиотажному спросу на «антикризисные» Lada Granta и Niva компании удалось реализовать 18 087 машин, что на 75,2 процента больше, чем в июле. Таким образом, производя всего две модели, автопроизводителю удалось выйти на уровень 2021 года, когда выпускалась линейка из пяти моделей – помимо Granta и Niva, это Largus, Vesta и XRay. В самом АвтоВАЗе считают, что продажи растут во многом благодаря эффективности программ льготного кредитования.

Фото: © АМ Компани © АМ Компани

В последний месяц лета дилеры реализовали 11 580 экземпляров Lada Granta – это не только превышает результат предыдущего месяца, но и на 131 процент больше, чем удалось продать в августе 2021 года. Однако стоит напомнить, что в конце прошлого лета АвтоВАЗ испытывал сложности с поставками комплектующих, так что тольяттинский завод, где собирают Гранту, периодически простаивал.

«Антикризисная» Niva Legend поступила в продажу в конце июля, и за август удалось реализовать 1782 внедорожника. Это почти в три раза (+185 процентов) больше результата июля 2022 года и на 17 процентов выше продаж в августе 2021 года. Впрочем, линия по выпуску Нивы в 2021 году тоже простаивала из-за нехватки деталей.

В середине августа к Granta и Niva Legend присоединилась и Niva Travel. На все три модели распространяется государственная программа льготного кредитования, которая позволяет приобрести машину со скидкой 20–25 процентов (в зависимости от региона). Программа действует до 1 декабря 2022 года.