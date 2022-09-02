В автосалонах Lada появились китайские машины

Некоторые дилеры Lada не только предлагают россиянам наряду с продукцией АвтоВАЗа китайские машины, но и размещают автомобили в одних шоу-румах. В этом убедился корреспондент "РГ", который посетил официального дилера российского производителя в Подмосковье.

Так, вместе с Granta, Niva, Vesta, Largus чуть поодаль, но в одном помещении стоял кроссовер DMF 580. По словам менеджера автосалона, в прошлом месяце было продано пять таких машин. Автомобили в наличии, можно сразу приехать и забрать. За "китайца" с механикой просят 1 929 000 рублей, с вариатором - 2 199 000 рублей. Естественно, есть всякие скидки, если покупать по трейд-ин или брать кредит. При этом все DMF 580 - это автомобили 2021 года. Также предлагают пикап Dongfeng DF6. Машины 2022 года выпуска. Стоимость - 2 790 000 рублей.