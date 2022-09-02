В автосалонах Lada появились китайские машины

Некоторые дилеры Lada не только предлагают россиянам наряду с продукцией АвтоВАЗа китайские машины, но и размещают автомобили в одних шоу-румах. В этом убедился корреспондент "РГ", который посетил официального дилера российского производителя в Подмосковье.
Так, вместе с Granta, Niva, Vesta, Largus чуть поодаль, но в одном помещении стоял кроссовер DMF 580. По словам менеджера автосалона, в прошлом месяце было продано пять таких машин. Автомобили в наличии, можно сразу приехать и забрать. За "китайца" с механикой просят 1 929 000 рублей, с вариатором - 2 199 000 рублей. Естественно, есть всякие скидки, если покупать по трейд-ин или брать кредит. При этом все DMF 580 - это автомобили 2021 года. Также предлагают пикап Dongfeng DF6. Машины 2022 года выпуска. Стоимость - 2 790 000 рублей.
Руководитель пресс-службы аналитического агентства "Автостат" Азат Тимерханов отмечает, что вполне естественный процесс.
"Мы видим, что ряд крупных автохолдингов заключили соглашения с китайскими автопроизводителями. В нынешних условиях это логично, так как "китайцы" продолжают работать на нашем рынке. Доля машин из КНР на российском рынке будет расти. Но это не значит, что теперь все дилеры перейдут на китайские марки, но их количество, конечно, вырастет", - рассказывает он "РГ".