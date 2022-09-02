Банк России объявил о расширении коридора базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

«Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз», - указал регулятор.

Это позволит страховщика учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей, отмечает Центробанк.

«Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1 646-7 535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны», - подчеркнул ЦБ.

Кроме того, в стране уточнили расчет территориальных коэффициентов на базе последних данных. Отмечается, что снижение нижней границы коридора позволит предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия. Подорожание запчастей повлияет по большей части на цену полисов для страхователей с высокими рисками — то есть в первую очередь для тех, кто склонен допускать ДТП.