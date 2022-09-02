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21 минуту назад

Новости автомира: в России расширится коридор тарифа ОСАГО

Лера Букина

Банк России объявил о расширении коридора базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

«Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз», - указал регулятор.

Это позволит страховщика учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей, отмечает Центробанк.

«Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1 646-7 535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны», - подчеркнул ЦБ.

Кроме того, в стране уточнили расчет территориальных коэффициентов на базе последних данных. Отмечается, что снижение нижней границы коридора позволит предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия. Подорожание запчастей повлияет по большей части на цену полисов для страхователей с высокими рисками — то есть в первую очередь для тех, кто склонен допускать ДТП.

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В стране не раз расширялся тарифный коридор ОСАГО для большей индивидуализации цены. Осенью 2020 года его расширили на 10% в обе стороны. В итоге средняя премия по ОСАГО в 2021 году повысилась на 1,85% в сравнении с 2020 годом.

Автоновости,Видео,Банк России,
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