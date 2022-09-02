Китай оставил «КамАЗ» без двигателей

Китайская компания Weichai Power Co. Ltd приняла решение приостановить поставки газовых двигателей для российского «КамАЗа». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на осведомленные источники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что решение связано с позицией властей КНР, которые выступают против работы корпорации с компаниями из России, которые попали в санкционные списки.

Раньше двигатели Weichai устанавливали на тягачи поколения К4, которые работают на газомоторном топливе. Ими оснащали тягач 5490. Также двигателями из КНР комплектовали самосвалы, которые работают на метане и автобусы «Нефаз».

Источники подчеркивают, что «КамАЗ» в период санкционной кампании изучал возможность ставить дизельные двигатели китайского производителя на классические грузовик поколения К3.

FBM.ru