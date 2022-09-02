Китай оставил «КамАЗ» без двигателей

Китайская компания Weichai Power Co. Ltd приняла решение приостановить поставки газовых двигателей для российского «КамАЗа». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на осведомленные источники.
Отмечается, что решение связано с позицией властей КНР, которые выступают против работы корпорации с компаниями из России, которые попали в санкционные списки.
Раньше двигатели Weichai устанавливали на тягачи поколения К4, которые работают на газомоторном топливе. Ими оснащали тягач 5490. Также двигателями из КНР комплектовали самосвалы, которые работают на метане и автобусы «Нефаз».
Источники подчеркивают, что «КамАЗ» в период санкционной кампании изучал возможность ставить дизельные двигатели китайского производителя на классические грузовик поколения К3.
Ранее сообщалось, что рынок новых грузовых автомобилей в РФ демонстрирует падение, однако продажи китайских моделей значительно увеличиваются. За первые семь месяцев 2022 года в стране продали 8745 новых грузовиков китайских марок, что в 2,2 раза превышает показатель прошлого года за такой же период