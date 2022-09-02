В МРЭО потеряли автомобиль, который привезли ставить на учет

Суд постановил взыскать с МВД РФ 830 тыс. рублей в пользу владелицы исчезнувшего автомобиля Mitsubishi, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Фото: Газета.ру Газета.ру

В 2016 году жительница Ростова-на-Дону Елена Гостюнина приобрела автомобиль Mitsubishi АSX за 800 тыс. рублей и отправилась местное отделение МРЭО ГИБДД для постановки машины на учет. Инспекторы заявили, что у автомобиля перебиты номера, после чего полиция его изъяла.

«Машина продолжала три месяца торчать у входа в полицию под восемью камерами [...] В очередной раз, проезжая мимо, увидела, что машины нет», — рассказывает хозяйка автомобиля.

Отмечается, что в исчезновении автомобиля правоохранители обвиняли саму Гостюнину. В 2022 году через суд она добилась выплаты за исчезнувший автомобиль в размере 830 тыс. рублей.