Микросхемы для отечественных авто будут делать во Владивостоке

Образовавшийся в автопроме дефицит микросхем, может решиться на локальном уровне. Для этих целей планируется построить производственное предприятие на острове Русский во Владивостоке. Есть инвесторы, заинтересованные в реализации проекта.

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О планах по поводу производства микросхем в России сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Для автомобилей требуются микросхемы на 60 нанометров, такие детали можно выпускать на отечественных заводах. Суперсовременные чипы, требующие для производства использования более сложных технологий - автопромышленности не нужны.

На Дальнем Востоке планируется начать выпуск микросхем для машин, но для этого нужны солидные инвестиционные вложения и государственное субсидирование. За реализацию проекта готова взяться крупная компания, название которой пока не озвучено.

В настоящее время спрос на микросхемы на отечественном рынке превышает 100 миллиардов рублей. Проект заинтересовал партнеров за рубежом.

Ранее о готовности к масштабному производству микросхем заявило московское предприятие по выпуску электроники «Микрон». Более трех десятков типов микросхем уже готово к выпуску на имеющемся оборудовании, в ближайшее время будет разработано еще 40 вариантов. «Микрон» поставляет электронику для отечественных автомобильных заводов уже не первый год – работа ведется с 2018 года. Сейчас на заводе выпускаются как стандартные чипы, так и микросхемы по спецзаказам, адаптированные для конкретных автопроизводителей.