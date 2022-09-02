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2 часа назад

Новости автомира: дефицитные микросхемы для отечественных авто будут делать во Владивостоке

Car.ru

Образовавшийся в автопроме дефицит микросхем, может решиться на локальном уровне. Для этих целей планируется построить производственное предприятие на острове Русский во Владивостоке. Есть инвесторы, заинтересованные в реализации проекта.

Микросхемы для отечественных авто будут делать во Владивостоке
Фото: Car.ruCar.ru

О планах по поводу производства микросхем в России сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Для автомобилей требуются микросхемы на 60 нанометров, такие детали можно выпускать на отечественных заводах. Суперсовременные чипы, требующие для производства использования более сложных технологий - автопромышленности не нужны.

На Дальнем Востоке планируется начать выпуск микросхем для машин, но для этого нужны солидные инвестиционные вложения и государственное субсидирование. За реализацию проекта готова взяться крупная компания, название которой пока не озвучено.

В настоящее время спрос на микросхемы на отечественном рынке превышает 100 миллиардов рублей. Проект заинтересовал партнеров за рубежом.

Ранее о готовности к масштабному производству микросхем заявило московское предприятие по выпуску электроники «Микрон». Более трех десятков типов микросхем уже готово к выпуску на имеющемся оборудовании, в ближайшее время будет разработано еще 40 вариантов. «Микрон» поставляет электронику для отечественных автомобильных заводов уже не первый год – работа ведется с 2018 года. Сейчас на заводе выпускаются как стандартные чипы, так и микросхемы по спецзаказам, адаптированные для конкретных автопроизводителей.

Микроэлектроника очень важна для автопроизводства. Напомним, что ранее, по причине санкций, был введен запрет на экспорт полупроводников в Россию, в то же время запрещено использовать американские технологии. Глобальные поставки микросхем в страну сократились на 90%, что усилило существующий ранее дефицит. Дефицит микросхем наблюдается сейчас не только в России, но и во всем мире.

Автоновости,Алексей Чекунков,Минвостокразвития,НИИМЭ и Микрон,
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