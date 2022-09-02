Пикап Great Wall подешевел на 400 тысяч рублей

Компания Great Wall пересмотрела стоимость одного из двух пикапов, которые продает на российском рынке. Как заметило издание «Китайские автомобили», рекомендованная розничная цена (РРЦ) грузовичка Great Wall Poer с 1 сентября снизилась сразу на 400 тысяч рублей, причем в обоих уровнях исполнения. Теперь стоимость стартует с 3 599 000 рублей. Более дешевая модель, пикап Great Wall Wingle 7, пока сохраняет прежнюю цену — 2 999 000 рублей.

Фото: © Great Wall © Great Wall

Great Wall Poer продается в России всего в двух комплектациях. Базовая Comfort после изменения ценника предлагается за 3 599 000 рублей вместо 3 999 000 рублей. Poer в дорогом вариант Premium теперь стоит 3 749 000 рублей — то есть, меньше, чем еще недавно просили за начальную модификацию. Цена «топового» пикапа снизилась на те же 400 тысяч рублей, с 4 149 000 рублей.

Однако обрушение цен далеко не нивелирует подорожание, которое Poer продемонстрировал после февральских событий. Нынешняя корректировка отняла примерно 10 процентов от цены, но она по-прежнему на 38-36 процентов выше, чем в начале года.

В России Poer оснащается безальтернативной дизельной «четверкой» объемом два литра, выдающей 150 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Пару двигателю составляет восьмидиапазонный автомат, привод только полный.