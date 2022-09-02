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1 час назад

Новости автомира: пикап Great Wall подешевел на 400 тысяч рублей

Motor.ruиещё 1

Компания Great Wall пересмотрела стоимость одного из двух пикапов, которые продает на российском рынке. Как заметило издание «Китайские автомобили», рекомендованная розничная цена (РРЦ) грузовичка Great Wall Poer с 1 сентября снизилась сразу на 400 тысяч рублей, причем в обоих уровнях исполнения. Теперь стоимость стартует с 3 599 000 рублей. Более дешевая модель, пикап Great Wall Wingle 7, пока сохраняет прежнюю цену — 2 999 000 рублей.

Пикап Great Wall подешевел на 400 тысяч рублей
Фото: © Great Wall© Great Wall

Great Wall Poer продается в России всего в двух комплектациях. Базовая Comfort после изменения ценника предлагается за 3 599 000 рублей вместо 3 999 000 рублей. Poer в дорогом вариант Premium теперь стоит 3 749 000 рублей — то есть, меньше, чем еще недавно просили за начальную модификацию. Цена «топового» пикапа снизилась на те же 400 тысяч рублей, с 4 149 000 рублей.

Однако обрушение цен далеко не нивелирует подорожание, которое Poer продемонстрировал после февральских событий. Нынешняя корректировка отняла примерно 10 процентов от цены, но она по-прежнему на 38-36 процентов выше, чем в начале года.

В России Poer оснащается безальтернативной дизельной «четверкой» объемом два литра, выдающей 150 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Пару двигателю составляет восьмидиапазонный автомат, привод только полный.

Great Wall вернулась на российский рынок в 2020 году с двумя моделями. С тех пор линейка не выросла, но компания периодически патентует новинки. В июле она защитила дизайн брутального пикапа Cannon (китайский Poer нового поколения), а в августе — еще один грузовичок под названием King Kong.

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