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49 минут назад

Раскрыты цена и подробности о первом автомобиле Xiaomi

Motor.ru

В китайских СМИ появились новые подробности о первом автомобиле Xiaomi, над которым техногигант работает больше года. По их данным, это будет седан с автономной системой, работающей на основе лидаров. Ориентировочная стоимость в «топовом» варианте превысит 300 тысяч юаней (2,6 миллиона рублей). То есть модель окажется дороже бюджетных электрокаров, которых на китайском рынке немало.

Раскрыты цена и подробности первого автомобиля Xiaomi
Фото: Motor.ruMotor.ru

LiDAR для первенца Xiaomi будут поставлять соотечественники из Hesai Technology. Модель получит гибридный твердотельный лидар AT128 в качестве основного и еще несколько дополнительных твердотельных лидаров, которые смогут покрывать слепые зоны благодаря широкому углу обзора. Оптический дальномер Hesai AT128 был выпущен только в 2021 году, и его уже закупает китайская Li Auto.

Руководство Xiaomi уверено, что именно лидары — ключ к продвинутым автономным системам будущего. В первую фазу разработки собственной беспилотной системы компания инвестировала 3,3 миллиарда юаней (почти 500 миллионов долларов), и в настоящее время команда подразделения насчитывает 500 человек. По завершении фазы Xiaomi выведет на тесты 140 экземпляров беспилотников.

Сам же серийный электрокар должен увидеть свет только в 2024 году — то есть, его разработка в сумме займет четыре-пять лет. Именно этим обусловлена высокая для рынка Китая цена: низкий ценник означал бы более скромное оснащение, что лишило бы Xiaomi конкурентного преимущества.

Параллельно над собственным электрокаром работает другой техногигант — Apple. В отличие от Xiaomi он не раскрывает никакой информации о разработке, но слухи просачиваются через инсайдеров: по последним данным, Apple наняла выходца из Lamborghini Луиджи Тараборрелли, который работал над итальянскими суперкарами более 20 лет.

Автоновости,Lamborghini,Apple,
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