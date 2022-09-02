Раскрыты цена и подробности первого автомобиля Xiaomi

В китайских СМИ появились новые подробности о первом автомобиле Xiaomi, над которым техногигант работает больше года. По их данным, это будет седан с автономной системой, работающей на основе лидаров. Ориентировочная стоимость в «топовом» варианте превысит 300 тысяч юаней (2,6 миллиона рублей). То есть модель окажется дороже бюджетных электрокаров, которых на китайском рынке немало.

Фото: Motor.ru Motor.ru

LiDAR для первенца Xiaomi будут поставлять соотечественники из Hesai Technology. Модель получит гибридный твердотельный лидар AT128 в качестве основного и еще несколько дополнительных твердотельных лидаров, которые смогут покрывать слепые зоны благодаря широкому углу обзора. Оптический дальномер Hesai AT128 был выпущен только в 2021 году, и его уже закупает китайская Li Auto.

Руководство Xiaomi уверено, что именно лидары — ключ к продвинутым автономным системам будущего. В первую фазу разработки собственной беспилотной системы компания инвестировала 3,3 миллиарда юаней (почти 500 миллионов долларов), и в настоящее время команда подразделения насчитывает 500 человек. По завершении фазы Xiaomi выведет на тесты 140 экземпляров беспилотников.

Сам же серийный электрокар должен увидеть свет только в 2024 году — то есть, его разработка в сумме займет четыре-пять лет. Именно этим обусловлена высокая для рынка Китая цена: низкий ценник означал бы более скромное оснащение, что лишило бы Xiaomi конкурентного преимущества.