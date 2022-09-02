Раскрыты цена и подробности первого автомобиля Xiaomi

В китайских СМИ появились новые подробности о первом автомобиле Xiaomi, над которым техногигант работает больше года. По их данным, это будет седан с автономной системой, работающей на основе лидаров. Ориентировочная стоимость в «топовом» варианте превысит 300 тысяч юаней (2,6 миллиона рублей). То есть модель окажется дороже бюджетных электрокаров, которых на китайском рынке немало.
LiDAR для первенца Xiaomi будут поставлять соотечественники из Hesai Technology. Модель получит гибридный твердотельный лидар AT128 в качестве основного и еще несколько дополнительных твердотельных лидаров, которые смогут покрывать слепые зоны благодаря широкому углу обзора. Оптический дальномер Hesai AT128 был выпущен только в 2021 году, и его уже закупает китайская Li Auto.
Руководство Xiaomi уверено, что именно лидары — ключ к продвинутым автономным системам будущего. В первую фазу разработки собственной беспилотной системы компания инвестировала 3,3 миллиарда юаней (почти 500 миллионов долларов), и в настоящее время команда подразделения насчитывает 500 человек. По завершении фазы Xiaomi выведет на тесты 140 экземпляров беспилотников.
Сам же серийный электрокар должен увидеть свет только в 2024 году — то есть, его разработка в сумме займет четыре-пять лет. Именно этим обусловлена высокая для рынка Китая цена: низкий ценник означал бы более скромное оснащение, что лишило бы Xiaomi конкурентного преимущества.
Параллельно над собственным электрокаром работает другой техногигант — Apple. В отличие от Xiaomi он не раскрывает никакой информации о разработке, но слухи просачиваются через инсайдеров: по последним данным, Apple наняла выходца из Lamborghini Луиджи Тараборрелли, который работал над итальянскими суперкарами более 20 лет.