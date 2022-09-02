Появились первые фотографии обновленной Hyundai Sonata

Hyundai Sonata уже не первый год прочат отставку по причине того, что продажи модели не оправдывают ожидания южнокорейского автопроизводителя. Актуальное восьмое поколение седана окажется последним, но прежде, чем Hyundai окончательно попрощается с Sonata (это может произойти в 2025 году), модель переживет обновление. Иными словами, компания подготовит глубокий рестайлинг, который и станет финальным аккордом в 40-летней истории Hyundai Sonata.

Фото: © Woopa TV / YouTube © Woopa TV / YouTube

В распоряжении YouTube-канала Woopa TV оказались шпионские фотографии обновленной Sonata – это первое реальное подтверждение тому, что новинка действительно находится в разработке. Прототип выехал на дорожные испытания в плотном камуфляже, под которым скрывается обновленная оптика, расположенная в два яруса. Ожидается, что дизайн рестайлинговой Sonata будет выполнен с оглядкой на новый Hyundai Grandeur, при этом платформа и, вероятно, силовые агрегаты останутся прежними.

Woopa TV / YouTube

Есть несколько оснований для того, чтобы отправить Sonata «на пенсию» в середине десятилетия. Во-первых, модель стала жертвой стратегии электрификации Hyundai Motor — к 2035 году весь модельный ряд концерна должен состоять из электромобилей. Во-вторых, продажи Sonata на домашнем рынке оставляют желать лучшего – она менее востребована, чем Kia K5 и даже более дорогой Grandeur.